Тіаміну хлорид-Здоров'Я (Thiamine chloride-Zdorovye)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 37-А
3.7 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
3.8 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
4.1 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
4.2 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 22/1
5.0 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 128-Г/2
7.5 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
7.6 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
6.6 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Поштова, 118
7.1 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Одеса, вул. Кухарєва, 2
44.6 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Одеса, вул. Центральна, 204
44.8 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березанка, вул. Суворова, 85-А
46.1 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, шосе Миколаївське, 11-В
56.7 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. Незалежності, 46
57.6 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Грушевського Михайла, 45-А
58.1 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, перех. Мирний / Потьомкінська, 7/40-А
58.2 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
58.6 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Миру, 17
59.1 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я