Київ
Прості препарати вітаміну В1
A11D A01
Тіамін (вітамін В1)
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A01
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A11
ВІТАМІНИ
A11D
ПРЕПАРАТИ ВІТАМІНУ В1, У ТОМУ ЧИСЛІ В КОМБІНАЦІЇ З ВІТАМІНАМИ В6 ТА В12
A11D A
Прості препарати вітаміну В1
A11D A01
Тіамін (вітамін В1)
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Тіаміну хлорид-Дарниця (вітамін В1-Дарниця)
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
68,93
грн
в 652 аптеках
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Тіаміну хлорид (вітамін B1)
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл в однобічному блістері, у пачці №10
Лекхім-Харків
від
61,12
грн
в 431 аптеці
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Тіаміну хлорид (вітамін B1)
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл у пачці з перегородками №10
Лекхім-Харків
від
59,70
грн
в 173 аптеках
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Тіаміну хлорид-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл у коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
47,80
грн
в 100 аптеках
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Дозування
5 %
50 мг/мл
Виробник
Дарниця ФФ
Корпорація Здоров'я
Лекхім-Харків
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