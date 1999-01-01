Київ
Прості препарати вітаміну В1
A11D A01

Тіамін (вітамін В1)

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A01ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A11ВІТАМІНИ
A11DПРЕПАРАТИ ВІТАМІНУ В1, У ТОМУ ЧИСЛІ В КОМБІНАЦІЇ З ВІТАМІНАМИ В6 ТА В12
A11D AПрості препарати вітаміну В1
A11D A01Тіамін (вітамін В1)
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Тіаміну хлорид-Дарниця (вітамін В1-Дарниця)
Тіаміну хлорид-Дарниця (вітамін В1-Дарниця)
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 68,93 грн
в 652 аптеках
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Тіаміну хлорид (вітамін B1)
Тіаміну хлорид (вітамін B1)
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл в однобічному блістері, у пачці №10
Лекхім-Харків
від 61,12 грн
в 431 аптеці
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Тіаміну хлорид (вітамін B1)
Тіаміну хлорид (вітамін B1)
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл у пачці з перегородками №10
Лекхім-Харків
від 59,70 грн
в 173 аптеках
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Тіаміну хлорид-Здоров'я
Тіаміну хлорид-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл у коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 47,80 грн
в 100 аптеках
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