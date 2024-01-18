ТІАМІН (THIAMINUM) Діюча речовина
синтетичний препарат водорозчинного вітаміну В1; в організмі у результаті процесів фосфорилювання перетворюється на кокарбоксилазу, яка є коферментом багатьох ферментативних реакцій; відновлює дефіцит вітаміну В1, який відіграє важливу роль в обміні речовин і нервово-рефлекторній регуляції, впливає на проведення нервового збудження у синапсах, виявляє гангліоблокуючий і курареподібний ефект.
гіпо- та авітаміноз В1 (у т. ч. у пацієнтів, які знаходяться на зондовому харчуванні, ГД, страждають с-мом мальабсорбції); у складі комплексної терапії: неврити, поліневрити, радикуліт, невралгія, периферичний парез та параліч, нейропатії (діабетичні, алкогольні), енцефалопатія (у т. ч. енцефалопатія Верніке-Корсакова), неврастенії, хр. ураження печінки, міокардіодистрофія, виразкова хвороба шлунка та ДПК, атонія кишечника, ендартеріїт, дерматози (екзема, атопічний дерматит, піодермія, псоріаз, червоний плескатий лишай) з нейтрофічними змінами і порушеннями обміну речовин.
в/м дорослим (глибоко у м’яз) у дозі 25-50 мг (0,5-1 мл) 1 р/добу, щоденно; введення розпочинають з малих доз - не більше 25 мг (0,5 мл 5 % р-ну) і тільки за умови доброї переносимості вводять вищі дози - 50 мг (1 мл 5 % розчину); курс лікування - 10-30 ін’єкцій; енцефалопатія Верніке-Корсакова: по 50-100 мг (1-2 мл 5 % р-ну) 2 р/добу до клінічного поліпшення; дітям старше 8 років - по 0,0125 г (0,25 мл 5 % р-ну) 1 р/добу; курс лікування - 10-30 ін’єкцій.
підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату, алергічні захворювання, ідіосинкразія, передклімактеричний і клімактеричний періоди у жінок.
тахікардія, відчуття серцебиття, колапс; головний біль, запаморочення, занепокоєння, парестезії; ураження зорового нерва; утруднене ковтання та дихання, задишка; нудота, кишкові геморагії; висипання, свербіж, дерматит, гіперемія, кропив’янка, ангіоневротичний набряк, бронхоспастичний с-м із судомами, анафілактичний шок; порушення активності ферментів печінки; підвищене потовиділення, озноб, тремор, загальна слабкість, набряки, гарячка; явище синаптоплегії - здатність тіаміну утворювати комплекси з різними медіаторами може супроводжуватися зниженням АТ, виникненням серцевих аритмій, порушенням скорочення скелетних м’язів, пригніченням ЦНС; тіамін сприяє виробленню резистентності стафілококів до а/б.