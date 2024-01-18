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Активні речовини — “Т”ТІАМІН (THIAMINUM)

ТІАМІН (THIAMINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 4 препарати
Тіаміну хлорид-Дарниця (вітамін В1-Дарниця) розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 1 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Дарниця ФФ
Тіаміну хлорид-Дарниця (вітамін В1-Дарниця) Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 1 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Дарниця ФФ
В 852 аптеках
від 47,28 грн
Ціни в аптеках
Тіаміну хлорид (вітамін B1) розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 1 мл, в однобічному блістері, у пачці, в однобічн. блістері, у пачці, № 10; Лекхім-Харків
Тіаміну хлорид (вітамін B1) Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 1 мл, в однобічному блістері, у пачці, в однобічн. блістері, у пачці, № 10 Лекхім-Харків
В 261 аптеці
від 53,97 грн
Ціни в аптеках
Тіаміну хлорид (вітамін B1) розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 1 мл, у пачці з перегородками, у пачці з перегородками, № 10; Лекхім-Харків
Тіаміну хлорид (вітамін B1) Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 1 мл, у пачці з перегородками, у пачці з перегородками, № 10 Лекхім-Харків
В 139 аптеках
від 56,50 грн
Ціни в аптеках
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій, 5 %, ампула, 1 мл, у коробці, у коробці, № 10; Здоров'я ФК
Тіаміну хлорид-Здоров'я Розчин для ін'єкцій, 5 %, ампула, 1 мл, у коробці, у коробці, № 10 Здоров'я ФК
В 54 аптеках
від 38,70 грн
Ціни в аптеках

синтетичний препарат водорозчинного вітаміну В1; в організмі у результаті процесів фосфорилювання перетворюється на кокарбоксилазу, яка є коферментом багатьох ферментативних реакцій; відновлює дефіцит вітаміну В1, який відіграє важливу роль в обміні речовин і нервово-рефлекторній регуляції, впливає на проведення нервового збудження у синапсах, виявляє гангліоблокуючий і курареподібний ефект.

гіпо- та авітаміноз В1 (у т. ч. у пацієнтів, які знаходяться на зондовому харчуванні, ГД, страждають с-мом мальабсорбції); у складі комплексної терапії: неврити, поліневрити, радикуліт, невралгія, периферичний парез та параліч, нейропатії (діабетичні, алкогольні), енцефалопатія (у т. ч. енцефалопатія Верніке-Корсакова), неврастенії, хр. ураження печінки, міокардіодистрофія, виразкова хвороба шлунка та ДПК, атонія кишечника, ендартеріїт, дерматози (екзема, атопічний дерматит, піодермія, псоріаз, червоний плескатий лишай) з нейтрофічними змінами і порушеннями обміну речовин.

в/м дорослим (глибоко у м’яз) у дозі 25-50 мг (0,5-1 мл) 1 р/добу, щоденно; введення розпочинають з малих доз - не більше 25 мг (0,5 мл 5 % р-ну) і тільки за умови доброї переносимості вводять вищі дози - 50 мг (1 мл 5 % розчину); курс лікування - 10-30 ін’єкцій; енцефалопатія Верніке-Корсакова: по 50-100 мг (1-2 мл 5 % р-ну) 2 р/добу до клінічного поліпшення; дітям старше 8 років - по 0,0125 г (0,25 мл 5 % р-ну) 1 р/добу; курс лікування - 10-30 ін’єкцій.

підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату, алергічні захворювання, ідіосинкразія, передклімактеричний і клімактеричний періоди у жінок.

тахікардія, відчуття серцебиття, колапс; головний біль, запаморочення, занепокоєння, парестезії; ураження зорового нерва; утруднене ковтання та дихання, задишка; нудота, кишкові геморагії; висипання, свербіж, дерматит, гіперемія, кропив’янка, ангіоневротичний набряк, бронхоспастичний с-м із судомами, анафілактичний шок; порушення активності ферментів печінки; підвищене потовиділення, озноб, тремор, загальна слабкість, набряки, гарячка; явище синаптоплегії - здатність тіаміну утворювати комплекси з різними медіаторами може супроводжуватися зниженням АТ, виникненням серцевих аритмій, порушенням скорочення скелетних м’язів, пригніченням ЦНС; тіамін сприяє виробленню резистентності стафілококів до а/б.