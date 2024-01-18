синтетичний препарат водорозчинного вітаміну В 1 ; в організмі у результаті процесів фосфорилювання перетворюється на кокарбоксилазу, яка є коферментом багатьох ферментативних реакцій; відновлює дефіцит вітаміну В 1 , який відіграє важливу роль в обміні речовин і нервово-рефлекторній регуляції, впливає на проведення нервового збудження у синапсах, виявляє гангліоблокуючий і курареподібний ефект.