Тіаміну хлорид-Здоров'Я (Thiamine chloride-Zdorovye)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 38
1.7 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
2.0 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.2 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
2.4 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 7
3.0 км
Тіаміну хлорид-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я