1 столову ложку квіток помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Приймати у теплому вигляді за 15 хв до їди: дорослим — по 1 столовій ложці 3–4 рази на добу. Перед застосуванням настій збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляді за 15 хв до їди: дорослим — по 2 столові ложки 3–4 рази на добу.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.