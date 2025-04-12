Пижма квітки (Tanaceti flores)
Пижма квітки інструкція із застосування
Лікарська форма
Квітки.
Подрібнена сировина: цілісні квіткові кошики, окремі трубчасті квітки, квітколожа і їх шматочки, шматочки квітконосів; колір жовтий, бурувато-зелений, світло-зелений;
порошок крупний: суміш шматочків квітколож, квітконосів, цілісних або подрібнених трубчастих квіток; колір жовтий, бурувато-зелений, світло-зелений.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються при біліарній патології. Код АТС А05AХ.
Біологічно активні речовини препарату чинять жовчогінну, протимікробну, протиглистну, фітонцидну, в'яжучу та протизапальну дію.
Протипоказання
Підвищена індивідуальна чутливість до препарату. Гепатити, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки.
Спосіб застосування та дози
1 столову ложку квіток помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.
Приймати у теплому вигляді за 15 хв до їди: дорослим — по 1 столовій ложці 3–4 рази на добу. Перед застосуванням настій збовтати.
2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляді за 15 хв до їди: дорослим — по 2 столові ложки 3–4 рази на добу.
Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.
Передозування
Диспептичні розлади, блювання, в тяжких випадках — судоми.
Лікування симптоматичне.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Невідома.
Термін придатності
3 роки.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 оС.
Приготовлений настій — при температурі 8–15 оС не більше 2 діб.
Упаковка
Подрібнена сировина по 75 г у пачках з внутрішнім пакетом; порошок крупний по 1,5 г у фільтр-пакетах № 20 у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.
Категорія відпуску
Без рецепта.