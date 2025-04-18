Пижма квітки (Tanaceti flores)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 175 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
72,19
Економія при броні: -4,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
69,28
Економія при броні: -2,28 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,46
Економія при броні: -9,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
70,24
Економія при броні: -4,40 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,51
Економія при броні: -2,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
54,74
Економія при броні: -2,15 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
79,93
Економія при броні: -3,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,32
Економія при броні: -3,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
69,48
Економія при броні: -10,64 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,65
Економія при броні: -16,77 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
76,40
Економія при броні: -24,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,12
Економія при броні: -22,84 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
63,88
Економія при броні: -5,04 грн