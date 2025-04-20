Пижма квітки (Tanaceti flores)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,37
Економія при броні: -10,78 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
80,12
Економія при броні: -3,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
61,65
Економія при броні: -4,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
66,95
Економія при броні: -21,33 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
69,23
Економія при броні: -23,26 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
62,53
Економія при броні: -16,91 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
62,98
Економія при броні: -14,74 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
69,31
Економія при броні: -21,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,76
Економія при броні: -20,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
69,39
Економія при броні: -6,52 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
61,83
Економія при броні: -1,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
69,10
Економія при броні: -9,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
78,00
Економія при броні: -27,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,93
Економія при броні: -18,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,73
Економія при броні: -5,27 грн