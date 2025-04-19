Пижма квітки (Tanaceti flores)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 175 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
67,76
Економія при броні: -6,74 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,97
Економія при броні: -7,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
67,27
Економія при броні: -3,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
76,40
Економія при броні: -25,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
69,42
Економія при броні: -12,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
76,40
Економія при броні: -25,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
69,52
Економія при броні: -7,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,71
Економія при броні: -12,14 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
52,59
Економія при броні: -3,81 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
69,48
Економія при броні: -7,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
69,47
Економія при броні: -7,57 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
67,39
Економія при броні: -18,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
69,14
Економія при броні: -5,23 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
69,05
Економія при броні: -10,14 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,06
Економія при броні: -9,15 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
63,22
Економія при броні: -4,11 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,24
Економія при броні: -9,36 грн