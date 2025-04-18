Пижма квітки (Tanaceti flores)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 226 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
67,26
Економія при броні: -16,89 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
61,42
Економія при броні: -3,19 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
78,00
Економія при броні: -22,20 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,42
Економія при броні: -10,92 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
62,70
Економія при броні: -12,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,47
Економія при броні: -18,05 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"