Пижма квітки (Tanaceti flores)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках у Чернігів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
78,00
Економія при броні: -24,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
63,70
Економія при броні: -8,97 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
78,00
Економія при броні: -24,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,24
Економія при броні: -13,51 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
61,96
Економія при броні: -7,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
63,49
Економія при броні: -8,76 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
67,63
Економія при броні: -5,44 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
76,40
Економія при броні: -23,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
69,02
Економія при броні: -17,16 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
63,53
Економія при броні: -3,68 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
78,00
Економія при броні: -24,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
67,50
Економія при броні: -5,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
81,12
Економія при броні: -4,83 грн