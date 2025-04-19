Пижма квітки (Tanaceti flores)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
70,28
Економія при броні: -19,88 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
77,30
Економія при броні: -25,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,37
Економія при броні: -18,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
69,38
Економія при броні: -19,04 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
69,50
Економія при броні: -17,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
78,00
Економія при броні: -26,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
76,40
Економія при броні: -24,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
69,50
Економія при броні: -17,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
76,40
Економія при броні: -24,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
78,00
Економія при броні: -26,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,49
Економія при броні: -18,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
59,60
Економія при броні: -7,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
78,00
Економія при броні: -26,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
70,90
Економія при броні: -19,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
70,90
Економія при броні: -19,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
69,82
Економія при броні: -19,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
76,40
Економія при броні: -24,50 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
78,00
Економія при броні: -26,10 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,65
Економія при броні: -18,34 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
76,40
Економія при броні: -24,50 грн