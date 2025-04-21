Пижма квітки (Tanaceti flores)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
70,32
Економія при броні: -3,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
78,00
Економія при броні: -26,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
62,43
Економія при броні: -12,09 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
70,90
Економія при броні: -18,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
62,85
Економія при броні: -13,69 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,95
Економія при броні: -19,79 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
70,49
Економія при броні: -21,38 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
70,05
Економія при броні: -4,21 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
70,59
Економія при броні: -4,78 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
69,29
Економія при броні: -3,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
62,08
Економія при броні: -5,19 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Пижма квітки квітки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
62,02
Економія при броні: -15,23 грн