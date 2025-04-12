Мукалтин (Mucaltinum)
Мукалтин інструкція із застосування
Лікарська форма
Таблетки.
Двоопуклі таблетки сірого або сірого з буруватим відтінком кольору з вкрапленнями.
Фармакотерапевтична група
Відхаркувальні засоби. Код АТС R05C А05.
Мукалтин — ефективний відхаркувальний засіб, дія якого забезпечується секретолітичними та бронхолітичними властивостями. Препарат чинить помірну протикашльову дію, зменшує кількість нападів кашлю та їх інтенсивність. Виявляє пом'якшувальні, протизапальні та обволікаючі властивості. Нормалізує змінену бронхолегеневу секрецію, покращує виділення мокротиння: зменшує його в'язкість та адгезивні властивості, полегшує просування мокротиння з нижніх у верхні відділи дихальних шляхів та його відхаркування.
Протипоказання
Підвищена чутливість до мукалтину або до інших компонентів препарату.
Спосіб застосування та дози
Дорослим і дітям від 12 років призначають по 1–2 таблетки 3–4 рази на добу до їди. Разові дози для дітей залежно від віку становлять: 1–3 роки — 1 таблетка, 3–12 років — 1–2 таблетки.
При застосуванні дітям препарат можна розчинити в 1/3 склянки теплої води, за бажанням можна додати цукровий або фруктовий сироп.
Курс лікування — від 7 днів до 1–2 місяців залежно від форми захворювання.
Передозування
При застосуванні зазначених терапевтичних доз препарату передозування неможливе.
При довготривалому застосуванні чи перевищенні зазначених доз можуть виникнути нудота та блювання.
Терапія — симптоматична.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
На сьогодні немає даних про лікарські взаємодії Мукалтину. Не призначати одночасно з препаратами, які пригнічують кашель (кодеїн).
Мукалтин можна одночасно приймати з іншими протикашльовими та відхаркувальними засобами.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
Таблетки № 30 у банках або контейнерах; № 30 у банці або контейнері в пачці; № 10 у контурних безчарункових упаковках.
Категорія відпуску
Без рецепта.