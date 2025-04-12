Дорослим і дітям від 12 років призначають по 1–2 таблетки 3–4 рази на добу до їди. Разові дози для дітей залежно від віку становлять: 1–3 роки — 1 таблетка, 3–12 років — 1–2 таблетки.

При застосуванні дітям препарат можна розчинити в 1/3 склянки теплої води, за бажанням можна додати цукровий або фруктовий сироп.

Курс лікування — від 7 днів до 1–2 місяців залежно від форми захворювання.