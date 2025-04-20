Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
48,00
Економія при броні: -24,70 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,50
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
48,00
Економія при броні: -24,70 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
48,00
Економія при броні: -24,70 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
48,00
Економія при броні: -24,70 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 10
2.7 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
48,00
Економія при броні: -24,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.1 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
48,00
Економія при броні: -24,70 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
23,64
Економія при броні: -1,64 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
3.3 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 54
3.4 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
48,00
Економія при броні: -24,70 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,50
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 11
3.5 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
48,00
Економія при броні: -24,70 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
3.6 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
48,00
Економія при броні: -24,70 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 30
4.4 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
23,60
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 3-Г
4.6 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
48,00
Економія при броні: -24,70 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Космонавтів, 27
4.7 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 19-Б
5.1 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
48,00
Економія при броні: -24,70 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,20 грн