Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Миколаїв
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
48,00
Економія при броні: -24,60 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
24,30
Економія при броні: -0,90 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
48,00
Економія при броні: -24,60 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
48,00
Економія при броні: -24,60 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
48,00
Економія при броні: -24,60 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
48,00
Економія при броні: -24,60 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
48,00
Економія при броні: -24,60 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 154
4.2 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
4.2 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
48,00
Економія при броні: -24,60 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 39-Б
4.5 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
48,00
Економія при броні: -24,60 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-Б/1
4.5 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
23,60
Економія при броні: -0,20 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-А/1
4.6 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
48,00
Економія при броні: -24,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/10
4.8 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
23,60
Економія при броні: -0,20 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 15/5
4.9 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
48,00
Економія при броні: -24,60 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 10/2
4.9 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
48,00
Економія при броні: -24,60 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 56-А
5.7 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
6.7 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,20 грн