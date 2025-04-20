Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
48,00
Економія при броні: -24,70 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
22,17
Економія при броні: -0,17 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
48,00
Економія при броні: -24,70 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,59
Економія при броні: -0,59 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
48,00
Економія при броні: -24,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
48,00
Економія при броні: -24,70 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
48,00
Економія при броні: -24,70 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я