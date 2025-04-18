Київ (адресу не вказано)
Доступно в 219 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
23,60
Економія при броні: -0,50 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,30 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
23,66
Економія при броні: -0,71 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,61
Економія при броні: -1,94 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
48,00
Економія при броні: -24,90 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,30 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
23,66
Економія при броні: -0,71 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,61
Економія при броні: -1,94 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
48,00
Економія при броні: -24,90 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
2.1 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
48,00
Економія при броні: -24,90 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
56,00
Економія при броні: -3,92 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
23,66
Економія при броні: -0,71 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,61
Економія при броні: -1,94 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
2.3 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
23,66
Економія при броні: -0,71 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,61
Економія при броні: -1,94 грн