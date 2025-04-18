Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,30 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
3.3 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
48,00
Економія при броні: -24,90 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
48,00
Економія при броні: -24,90 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
3.7 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 125/3
3.7 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 48
3.9 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
23,60
Економія при броні: -0,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 72
4.0 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
48,00
Економія при броні: -24,90 грн
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Новощіпний ряд, 11
4.1 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 71
4.2 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
64,60
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Мукалтин таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Мукалтин таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я