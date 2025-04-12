Солізим Форте (Solizymum Forte)
Солізим Форте інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: 1 таблетка містить ліпазу мікробіологічну з ферментативною активністю 3000 F.I.P. ОД;
допоміжні речовини: лактози моногідрат, целюлоза мікрокристалічна, повідон 25, натрію кроскармелоза, магнію стеарат, метакрилатного сополімеру дисперсія, тальк, титану діоксид (Е 171), пропіленгліколь, жовтий захід FCF (Е 110).
Лікарська форма
Таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні.
Основні фізико-хімічні властивості: таблетки круглої форми, вкриті оболонкою від світло-оранжевого до оранжевого кольору, з опуклими верхньою і нижньою поверхнями. На розламі при розгляданні під лупою видно ядро, оточене одним суцільним шаром.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що впливають на травну систему і метаболізм. Препарати ферментів.
Код АТХ А09А А.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Солізим Форте поповнює дефіцит ферментів підшлункової залози. Ліпаза, що входить до складу препарату, гідролізує жири (до гліцерину та жирних кислот), сприяючи більш повному всмоктуванню речовин у тонкому кишечнику. При застосуванні препарату нормалізується процес травлення, поліпшується функціональний стан травного тракту.
Фармакокінетика.
Таблетки мають захисну оболонку, нерозчинну у кислому середовищі шлунка, яка запобігає руйнуванню ферменту під дією рН шлункового соку. Розчинення оболонки та вивільнення ферментів починається у дванадцятипалій кишці.
Показання
Диспепсія, вживання тяжкоперетравлювальної жирної їжі, метеоризм, пов'язаний з вищевказаними розладами, прискорення пасажу їжі в кишечнику функціонального характеру.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату. Гострий панкреатит або хронічний панкреатит у стадії загострення.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Препарат не слід приймати одночасно з антацидами, які містять іони алюмінію, магнію, кальцію, з препаратами заліза.
Особливості застосування
Препарат містить лактозу, тому пацієнтам з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не можна застосовувати препарат Солізим Форте.
Лікарський засіб містить жовтий захід FCF (Е 110), при пероральному застосуванні може спричинити алергічні реакції.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Застосування Солізиму Форте у період вагітності або годування груддю можливо лише у випадках, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Відсутні дані про негативний вплив препарату на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Таблетки застосовувати внутрішньо під час їди або безпосередньо після неї. Таблетки ковтати цілими, не розжовуючи, з невеликою кількістю рідини.
Рекомендована доза — по 1–2 таблетки 3 рази на добу. Препарат приймати при розладах травлення у разі необхідності.
Дозування і тривалість застосування Солізиму Форте визначає лікар індивідуально для кожного хворого залежно від характеру і перебігу захворювання, стану функціонування підшлункової залози, ступеня порушення травлення та складу їжі.
Діти
Досвід застосування препарату дітям відсутній.
Передозування
Можливе підсилення побічних ефектів. Лікування симптоматичне.
Побічні реакції
З боку травної системи: в окремих випадках можлива поява або посилення нудоти, виникнення діарейного синдрому.
З боку імунної системи: алергічні реакції, включаючи свербіж, кропив'янку.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці з картону.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПрАТ «Технолог».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 20300, Черкаська обл., місто Умань, вулиця Стара прорізна, будинок 8.