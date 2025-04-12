Фармакодинаміка.

Солізим Форте поповнює дефіцит ферментів підшлункової залози. Ліпаза, що входить до складу препарату, гідролізує жири (до гліцерину та жирних кислот), сприяючи більш повному всмоктуванню речовин у тонкому кишечнику. При застосуванні препарату нормалізується процес травлення, поліпшується функціональний стан травного тракту.

Фармакокінетика.

Таблетки мають захисну оболонку, нерозчинну у кислому середовищі шлунка, яка запобігає руйнуванню ферменту під дією рН шлункового соку. Розчинення оболонки та вивільнення ферментів починається у дванадцятипалій кишці.