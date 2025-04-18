Солізим Форте (Solizymum Forte)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 408 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Аптека 9-1-1
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
75,60
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
71,50
Економія при броні: -15,31 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
70,53
Економія при броні: -3,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
69,30
Економія при броні: -9,48 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
67,69
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
69,90
Економія при броні: -7,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
72,50
Економія при броні: -4,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
73,00
Економія при броні: -5,40 грн