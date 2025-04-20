Солізим Форте (Solizymum Forte)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 125 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
72,13
Економія при броні: -2,24 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
70,08
Економія при броні: -3,27 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
73,20
Економія при броні: -7,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
72,00
Економія при броні: -4,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
67,20
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
66,98
Економія при броні: -2,22 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
67,20
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
67,22
Економія при броні: -6,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
74,41
Економія при броні: -4,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
67,41
Економія при броні: -2,66 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
72,53
Економія при броні: -2,64 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
73,00
Економія при броні: -6,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
67,30
Економія при броні: -2,59 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
68,19
Економія при броні: -8,05 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
3.3 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
3.4 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
71,12
Економія при броні: -8,04 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
65,49
Економія при броні: -5,13 грн