Київ
Препарати ферментів
A09A A10**
Інші
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A09
ЗАСОБИ ЗАМІСНОЇ ТЕРАПІЇ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ РОЗЛАДІВ ТРАВЛЕННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ ФЕРМЕНТИ
A09A
ЗАСОБИ, ЩО ПОКРАЩУЮТЬ ТРАВЛЕННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ ФЕРМЕНТИ
A09A A
Препарати ферментів
A09A A10**
Інші
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
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Солізим Форте
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 од fip контурна чарункова упаковка №20
Технолог
від
49,00
грн
в 393 аптеках
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Солізим®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ло блістер №20
Вітаміни
від
30,22
грн
в 203 аптеках
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Дозування
3000 ОД FIP
20000 ЛО
Пакування
блістер
контурн. чарунк. уп.
Виробник
Витамины
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