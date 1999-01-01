Київ
Препарати ферментів
A09A A10**

Інші

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A09ЗАСОБИ ЗАМІСНОЇ ТЕРАПІЇ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ РОЗЛАДІВ ТРАВЛЕННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ ФЕРМЕНТИ
A09AЗАСОБИ, ЩО ПОКРАЩУЮТЬ ТРАВЛЕННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ ФЕРМЕНТИ
A09A AПрепарати ферментів
A09A A10**Інші
A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
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Солізим Форте
Солізим Форте
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 од fip контурна чарункова упаковка №20
Технолог
від 49,00 грн
в 393 аптеках
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Солізим®
Солізим®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ло блістер №20
Вітаміни
від 30,22 грн
в 203 аптеках
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