Солізим Форте (Solizymum Forte)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
67,26
Економія при броні: -2,02 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
33,60
Економія при броні: -0,35 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
73,00
Економія при броні: -6,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
68,92
Економія при броні: -6,89 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
76,16
Економія при броні: -4,65 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
31,23
Економія при броні: -3,02 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
78,52
Економія при броні: -3,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
80,09
Економія при броні: -4,66 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
74,84
Економія при броні: -2,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
68,73
Економія при броні: -4,02 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
69,33
Економія при броні: -2,56 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
73,00
Економія при броні: -6,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
80,27
Економія при броні: -4,78 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог