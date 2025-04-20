Солізим Форте (Solizymum Forte)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 108 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
70,69
Економія при броні: -7,29 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
70,22
Економія при броні: -6,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
65,41
Економія при броні: -4,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
63,66
Економія при броні: -2,97 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
67,65
Економія при броні: -7,04 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
69,20
Економія при броні: -9,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
67,18
Економія при броні: -7,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
71,30
Економія при броні: -4,23 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
80,01
Економія при броні: -4,56 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Мiська сiмейна аптека
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Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
67,89
Економія при броні: -6,61 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
70,35
Економія при броні: -6,17 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
3.0 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог