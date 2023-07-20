табл. застосовувати внутрішньо під час їди або безпосередньо після неї; ковтати цілими, не розжовуючи, з невеликою кількістю рідини; дозування і тривалість застосування визначає лікар індивідуально залежно від характеру і перебігу захворювання, функціонального стану підшлункової залози, ступеня порушення процесу травлення та складу їжі; разова лікувальна доза 20000 - 40000 ЛО (1-2 табл.) 3-4 р/добу, добова доза 120000-160000 ЛО (6-8 табл.), МДД - 8 табл., тривалість курсу лікування 2-4 тижні.