Солізим Форте (Solizymum Forte)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
69,22
Економія при броні: -4,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
69,48
Економія при броні: -2,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
69,23
Економія при броні: -4,18 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
67,11
Економія при броні: -2,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
68,22
Економія при броні: -3,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
33,08
Економія при броні: -1,28 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
68,47
Економія при броні: -4,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
67,20
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
61,45
Економія при броні: -2,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
68,11
Економія при броні: -4,31 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
3.5 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
3.6 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
67,90
Економія при броні: -3,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
3.7 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
69,57
Економія при броні: -5,83 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
3.7 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
3.7 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 126/128
3.8 км
Солізим Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 3000 ОД FIP контурна чарункова упаковка №20
Технолог