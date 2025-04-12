Кардіолін (Cardiolin)
Кардіолін інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: настойка з лікарської рослинної сировини: горицвіту весняного трави (Herba adonidus vernalis), ялівцю звичайного плодів (Fructus juniperi communis), арніки квіток (Arnicae flos), м’яти листя (Menthae piperitae folium);
1 флакон крапель містить настойки з лікарської рослинної сировини (1:12,5): горицвіту весняного трави (Herba adonidus vernalis), ялівцю звичайного плодів (Fructus juniperi communis), арніки квіток (Arnicae flos), м’яти листя (Menthae piperitae folium) (екстрагент — етанол 40%) — 30 мл або 50 мл;
1 мл препарату містить 0,35 мл етанолу.
Лікарська форма
Краплі для перорального застосування.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина світло-коричневого кольору з приємним запахом.
Фармакотерапевтична група
Комбіновані кардіологічні препарати. Код АТХ С01Е Х.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
При функціональних серцевих розладах препарат чинить кардіопротекторну та антиоксидантну дію.
Кардіолін — комбінований препарат, що містить витяжку з лікарських рослин: трави горицвіту весняного, яка чинить легку діуретичну, седативну дію і має протиаритмічні властивості; плодів ялівцю звичайного, що мають діуретичний вплив; арніки квіток, які мають кардіопротекторну активність; м’яти листя, що виявляють помірну спазмолітичну, седативну, жовчогінну активність.
Препарат позитивно впливає на обмін речовин у міокарді, печінці, зокрема пригнічує процеси перекисного окиснення ліпідів, підвищує активність антиоксидантних ферментів, енергетичний баланс клітин, стимулює синтез аденілових нуклеотидів, глікогеноліз, підвищує активність ряду ферментів циклу Кребса.
Препарат чинить легку седативну дію, зменшує прояви діенцефальних порушень, покращує переносимість фізичних навантажень, сприяє підвищенню працездатності.
Показання
У комплексному лікуванні нейроциркуляторної дистонії, неврозів серця, ішемічної хвороби серця (стенокардія напруження І–ІІ ФК).
Протипоказання
Депресія, алкоголізм в анамнезі, одночасне застосування препаратів, що містять спирт, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, цироз печінки, прийом нейролептиків і транквілізаторів, підвищена чутливість до компонентів препарату, виражена брадикардія, атріовентрикулярна блокада, глікозидна інтоксикація, WPW-синдром, тяжкі захворювання нирок.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Небажане сумісне застосування з серцевими глікозидами, тому що препарат містить траву горицвіту і можливі прояви токсичності.
Оскільки препарат Кардіолін містить спирт етиловий 40% і траву горицвіту, можливе потенціювання дії снодійних препаратів, транквілізаторів, седативних засобів, нейролептиків, а також препарат може посилювати кардіотонічний ефект і токсичність серцевих глікозидів.
При одночасному застосуванні з протиаритмічними засобами класу ІА (хінідин, прокаїнамід, дизопірамід), препаратами кальцію, проносними засобами та глюкокортикостероїдами посилюється їхній ефект та токсична дія.
Особливості застосування
Під час лікування препаратом слід утримуватися від вживання алкогольних напоїв.
Хворим з гастроезофагеальним рефлюксом не слід застосовувати препарат, тому що може посилитися печія.
Хворим із жовчнокам’яною хворобою та іншими захворюваннями жовчовивідних шляхів застосовувати препарат слід з обережністю.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Застосування протипоказане.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
У період застосування препарату забороняється керувати автомобілем та працювати з потенційно небезпечними механізмами.
Спосіб застосування та дози
Дорослим внутрішньо по 20–30 крапель 2–3 рази на добу за 30 хвилин до або через 1 годину після їди. Препарат можна розводити водою у співвідношенні 1:3 або 1:5.
Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально; середня тривалість —
20–30 днів.
Діти
Досвіду застосування дітям немає.
Передозування
При значному підвищенні дози можлива сонливість, диспептичні розлади, алергічні реакції, що потребують припинення прийому препарату і проведення симптоматичної терапії.
Побічні реакції
Кардіолін може викликати прояви гіперчутливості, диспептичні розлади, нудоту, блювання, біль у животі, запор, діарею, сонливість, посилення діурезу, пітливість, озноб.
Термін придатності
2 роки.
Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС. Зберігати в недоступному для дітей місці. Під час зберігання можливе випадання осаду.
Упаковка
По 30 мл або 50 мл у флаконі. По 1 флакону у пачці з картону.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПрАТ «Біолік».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Незалежності, 131, Ш.
Заявник
ТОВ «Українська фармацевтична компанія».
Місцезнаходження заявника
Україна, 02660, м. Київ, вул. Старосільська, буд. 1 У.