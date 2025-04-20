Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
111,93
Економія при броні: -6,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
113,46
Економія при броні: -7,18 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
97,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
110,00
Економія при броні: -16,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
109,55
Економія при броні: -3,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
99,83
Економія при броні: -10,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
6.7 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
100,93
Економія при броні: -12,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
7.6 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
103,36
Економія при броні: -6,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
7.6 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
101,66
Економія при броні: -4,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 10
8.0 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 66-Б
13.5 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
107,30
Економія при броні: -14,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
14.3 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
111,33
Економія при броні: -5,01 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
14.3 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
109,33
Економія при броні: -3,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
29.6 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
111,58
Економія при броні: -5,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
109,73
Економія при броні: -3,97 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Гірників, 36
30.4 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
102,31
Економія при броні: -5,46 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Ботанічна, 6
30.6 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Хемотека
Кривий Ріг, вул. Каткова, 2
30.1 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Широке, вул. Соборна, 92
26.3 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
97,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Широке, вул. Соборна, 94-А
26.3 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Апостолове, вул. Центральна, 68
36.8 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
110,00
Економія при броні: -16,80 грн