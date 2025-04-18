Харків (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
109,90
Економія при броні: -10,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
101,16
Економія при броні: -7,87 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
99,28
Економія при броні: -10,33 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
99,67
Економія при броні: -10,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
2.0 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
102,04
Економія при броні: -13,23 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
109,90
Економія при броні: -10,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
103,94
Економія при броні: -9,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
111,13
Економія при броні: -5,47 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
4.5 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
101,64
Економія при броні: -12,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
100,15
Економія при броні: -11,17 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
107,40
Економія при броні: -8,10 грн
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 177
5.1 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 179
5.1 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
101,21
Економія при броні: -7,86 грн