Львів (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках у Львів
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
99,94
Економія при броні: -11,56 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
109,90
Економія при броні: -16,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
109,50
Економія при броні: -15,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Васильківського, 1
1.4 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
109,90
Економія при броні: -16,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
1.8 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
109,90
Економія при броні: -16,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Замарстинівська, 55-Г
2.0 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
109,90
Економія при броні: -16,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
109,86
Економія при броні: -3,80 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Садова, 2-А
3.1 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Панаса Мирного, 24
3.2 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
110,00
Економія при броні: -16,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бабія, 14
3.3 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
110,00
Економія при броні: -16,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
103,74
Економія при броні: -10,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
98,33
Економія при броні: -5,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
3.4 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Широка, 64
3.5 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
109,90
Економія при броні: -16,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
110,00
Економія при броні: -16,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
3.6 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
102,01
Економія при броні: -8,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Виговського Івана, 3
3.7 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
109,90
Економія при броні: -16,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Широка, 68-А
3.7 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
109,90
Економія при броні: -16,20 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Суботівська, 2-А
3.7 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія