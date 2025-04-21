Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Миколаїв
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
4.2 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
109,90
Економія при броні: -12,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/10
4.8 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
110,00
Економія при броні: -12,70 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Стрітенська, 21
56.2 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
99,81
Економія при броні: -4,93 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
58.6 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
58.6 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
106,44
Економія при броні: -6,94 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Херсон, вул. Миру, 15
59.2 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
75.4 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
99,13
Економія при броні: -4,27 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 2-А
76.0 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березнегувате, пл. Соборно-Миколаївська, 2
77.7 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. 28-ї Бригади, 6
97.4 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
98,66
Економія при броні: -9,33 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 128
97.5 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
97.5 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
102,43
Економія при броні: -7,24 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
97.5 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
97.9 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
100,40
Економія при броні: -3,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 120
97.9 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
98,58
Економія при броні: -9,46 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 122/1-Б
97.9 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
98.0 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
98.0 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30/1
98.2 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія