Київ
Кардіолін (Cardiolin)

Кардіолін (Cardiolin)

Одеса (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 119 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
89,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
103,45
Економія при броні: -6,63 грн
96,82 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
94,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
100,31
Економія при броні: -5,65 грн
94,66 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
111,15
Економія при броні: -5,08 грн
106,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
100,02
Економія при броні: -8,87 грн
91,15 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
87,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
89,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
100,90
Економія при броні: -5,79 грн
95,11 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
87,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
109,90
Економія при броні: -12,90 грн
97,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
95,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
100,18
Економія при броні: -11,23 грн
88,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
100,17
Економія при броні: -3,33 грн
96,84 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
102,64
Економія при броні: -5,77 грн
96,87 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
3.6 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
89,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
3.6 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
113,64
Економія при броні: -7,25 грн
106,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
102,73
Економія при броні: -5,92 грн
96,81 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
3.7 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
96,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
3.7 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
106,71 грн
ГоловнаКошикОбране