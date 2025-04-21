Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Вінниця
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
101,30
Економія при броні: -4,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
103,09
Економія при броні: -6,28 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
107,40
Економія при броні: -6,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Станція Вінниця, 19
1.2 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
1.6 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
110,00
Економія при броні: -8,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
110,00
Економія при броні: -8,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Зодчих, 9
4.0 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
107,30
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Келецька, 66
5.7 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
100,12
Економія при броні: -6,77 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гнівань, вул. Соборна, 59-А
19.5 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
107,30
Економія при броні: -14,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гнівань, вул. Лісова, 4
19.6 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тиврів, вул. Вознесінська, 2
24.9 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Немирів, вул. Костельна, 96
38.5 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Іллінці, вул. Соборна, 15
53.9 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
109,90
Економія при броні: -12,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Погребище, вул. Вінницька, 12-Б
61.8 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 3
73.4 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека сімейна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
80.7 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
107,09
Економія при броні: -0,71 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ладижин, вул. Будівельників, 15
81.8 км
Кардіолін краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія