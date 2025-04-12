Фармакодинаміка.

Вазодилатуючий і спазмолітичний засіб. Має гіпотензивну, судинорозширювальну дію, стимулює функцію спинного мозку, має помірну імуностимулюючу активність.

Чинить безпосередню спазмолітичну дію на гладенькі м’язи кровоносних судин і внутрішніх органів. Лікарський засіб зумовлює нетривалий (2−3 години) і помірний гіпотензивний ефект, добре переноситься. Спричиняє нетривале розширення мозкових судин при хронічній гіпоксії мозку, спричиненій місцевим порушенням кровообігу (склероз церебральних артерій). Полегшує синаптичну передачу у спинному мозку. Має імуномодулюючу активність. За рахунок регуляції співвідношення концентрацій циклічного гуанозинмонофосфату (цГМФ) і циклічного аденозинмонофосфату (цАМФ) в імунних клітинах підвищує вміст цГМФ, що сприяє проліферації зрілих сенсибілізованих T- і B-лімфоцитів, секреції ними факторів взаємного регулювання, кооперативній реакції та активації кінцевої ефекторної функції клітин. Лікарський засіб стимулює продукування антитіл, посилює фагоцитарну активність лейкоцитів, макрофагів, поліпшує синтез інтерферону, але імуномодулюючий ефект розвивається повільно.

Фармакокінетика.

При внутрішньом’язовому введенні лікарський засіб швидко проникає у системний кровотік. Максимальна концентрація в крові спостерігається через 15−30 хвилин з моменту введення. Тривалість дії: 2−3 години. Метаболізується у печінці.

Продуктами біотрансформації дибазолу є два кон’югати, що утворюються внаслідок метилювання і карбоетоксилювання іміногрупи імідазольного кільця дибазолу: 1-метил-2-бензилбензімідазол і 1-карбоетокси-2-бензилбензімідазол.

Продукти метаболізму екскретуються переважно із сечею.