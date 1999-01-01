Київ
Інші периферичні вазодилататори
C04A X31**
Бендазол
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C04
ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04A
ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04A X
Інші периферичні вазодилататори
C04A X31**
Бендазол
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Дибазол-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
89,30
грн
в 771 аптеці
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Дибазол-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
49,69
грн
в 645 аптеках
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Дибазол-Дарниця
Таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
37,70
грн
в 477 аптеках
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Дибазол
Розчин для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
Біостимулятор
Немає в наявності
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Дибазол
Розчин для ін'єкцій 1 % ампула 5 мл №10
Біостимулятор
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл.
Дозування
1 %
10 мг/мл
20 мг
Пакування
амп. 1 мл
амп. 5 мл
контурн. чарунк. уп.
Виробник
Биостимулятор
Дарниця ФФ
Лекхім-Харків
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