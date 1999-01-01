Київ
Інші периферичні вазодилататори
C04A X31**

Бендазол

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C04ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04AПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04A XІнші периферичні вазодилататори
C04A X31**Бендазол
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Дибазол-Дарниця
Дибазол-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 89,30 грн
в 771 аптеці
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Дибазол-Дарниця
Дибазол-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 49,69 грн
в 645 аптеках
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Дибазол-Дарниця
Дибазол-Дарниця
Таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 37,70 грн
в 477 аптеках
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Дибазол
Дибазол
Розчин для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
Біостимулятор
Немає в наявності
Дибазол
Дибазол
Розчин для ін'єкцій 1 % ампула 5 мл №10
Біостимулятор
Немає в наявності
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