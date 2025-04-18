Дибазол-Дарниця (Dibazolum-Darnitsa)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 279 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
245,50 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
69,39
Економія при броні: -11,63 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
253,60
Економія при броні: -28,65 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
86,41
Економія при броні: -19,03 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
132,50
Економія при броні: -20,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
59,80
Економія при броні: -10,20 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
106,47
Економія при броні: -9,81 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
166,53
Економія при броні: -20,16 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
245,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
31,49
Економія при броні: -1,13 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
196,48
Економія при броні: -38,13 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ