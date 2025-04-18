Дибазол-Дарниця (Dibazolum-Darnitsa)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 279 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
61,67
Економія при броні: -6,72 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
124,16
Економія при броні: -16,51 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
85,88
Економія при броні: -5,46 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
59,19
Економія при броні: -9,44 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
124,61
Економія при броні: -21,96 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
253,89
Економія при броні: -23,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
50,50
Економія при броні: -0,20 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
214,11
Економія при броні: -5,94 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
56,10
Економія при броні: -5,80 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
245,40
Економія при броні: -14,10 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
118,40
Економія при броні: -11,30 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
245,50
Економія при броні: -14,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
12,44
Економія при броні: -2,86 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
245,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ