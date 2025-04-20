Дибазол-Дарниця (Dibazolum-Darnitsa)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 170 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
66,27
Економія при броні: -11,16 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
245,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
181,21
Економія при броні: -21,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
251,50
Економія при броні: -19,42 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
54,20
Економія при броні: -2,33 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
88,61
Економія при броні: -4,23 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
255,48
Економія при броні: -56,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
121,03
Економія при броні: -29,46 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
251,84
Економія при броні: -56,11 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
121,68
Економія при броні: -28,87 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
199,31
Економія при броні: -42,79 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
59,80
Економія при броні: -11,60 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
108,99
Економія при броні: -23,04 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
100,48
Економія при броні: -17,52 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
89,64
Економія при броні: -24,83 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
129,77
Економія при броні: -12,38 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
82,20
Економія при броні: -14,64 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
96,50
Економія при броні: -16,47 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
56,10
Економія при броні: -7,90 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
245,50
Економія при броні: -38,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
118,89
Економія при броні: -22,38 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
22,87
Економія при броні: -2,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
11,64
Економія при броні: -1,99 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
245,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
59,80
Економія при броні: -11,60 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
98,70
Економія при броні: -3,20 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
166,96
Економія при броні: -1,04 грн