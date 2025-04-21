Дибазол-Дарниця (Dibazolum-Darnitsa)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
57,88
Економія при броні: -7,78 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
123,65
Економія при броні: -16,80 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
257,29
Економія при броні: -37,85 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
48,44
Економія при броні: -4,48 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
57,76
Економія при броні: -13,58 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
121,82
Економія при броні: -20,40 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
256,77
Економія при броні: -56,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
121,10
Економія при броні: -11,20 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
198,96
Економія при броні: -21,36 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
118,40
Економія при броні: -8,50 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
245,40
Економія при броні: -23,40 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
59,80
Економія при броні: -9,00 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
82,11
Економія при броні: -5,18 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
237,90
Економія при броні: -15,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
57,21
Економія при броні: -13,03 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
120,66
Економія при броні: -19,24 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
254,33
Економія при броні: -41,17 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
253,03
Економія при броні: -33,35 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
117,30
Економія при броні: -7,40 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
166,53
Економія при броні: -11,13 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
59,80
Економія при броні: -9,00 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
117,40
Економія при броні: -7,50 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
190,32
Економія при броні: -12,72 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
61,84
Економія при броні: -14,61 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
82,32
Економія при броні: -3,78 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
149,37
Економія при броні: -29,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
60,48
Економія при броні: -4,90 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
120,96
Економія при броні: -22,59 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
123,83
Економія при броні: -24,29 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
46,96
Економія при броні: -3,00 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
251,20
Економія при броні: -29,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
57,44
Економія при броні: -7,38 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
122,71
Економія при броні: -14,20 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
255,33
Економія при броні: -47,87 грн