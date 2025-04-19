Дибазол-Дарниця (Dibazolum-Darnitsa)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 248 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
60,66
Економія при броні: -5,08 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
98,30
Економія при броні: -14,96 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
255,70
Економія при броні: -33,64 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
60,56
Економія при броні: -4,98 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
255,28
Економія при броні: -33,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
34,02
Економія при броні: -2,65 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
261,57
Економія при броні: -48,42 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
59,80
Економія при броні: -11,50 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
106,00
Економія при броні: -2,00 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
50,50
Економія при броні: -2,20 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
84,77
Економія при броні: -11,97 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
142,86
Економія при броні: -16,26 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
116,63
Економія при броні: -28,07 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
255,75
Економія при броні: -42,69 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
245,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
56,50
Економія при броні: -8,20 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
121,10
Економія при броні: -17,10 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
196,32
Економія при броні: -27,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
245,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
53,77
Економія при броні: -6,56 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
258,29
Економія при броні: -45,23 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
61,47
Економія при броні: -5,89 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
124,53
Економія при броні: -14,67 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
181,86
Економія при броні: -30,98 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
255,23
Економія при броні: -41,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
24,41
Економія при броні: -3,35 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
257,26
Економія при броні: -44,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
23,58
Економія при броні: -0,77 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
252,76
Економія при броні: -9,48 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Дибазол-Дарниця таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
85,94
Економія при броні: -5,57 грн
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
238,10
Економія при броні: -68,36 грн