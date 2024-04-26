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Активні речовини — “Б”БЕНДАЗОЛ (BENDAZOLUM)

БЕНДАЗОЛ (BENDAZOLUM) Діюча речовина

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Знайдено: 3 препарати
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Дарниця ФФ
В 966 аптеках
від 70,79 грн
Ціни в аптеках
Дибазол-Дарниця розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Дарниця ФФ
В 906 аптеках
від 39,90 грн
Ціни в аптеках
Дибазол-Дарниця таблетки, 20 мг, контурна чарункова упаковка, № 10; Дарниця ФФ
Дибазол-Дарниця Таблетки, 20 мг, контурна чарункова упаковка, № 10 Дарниця ФФ
В 819 аптеках
від 15,10 грн
Ціни в аптеках
Mm = 208,27 Да. Точка плавлення — 187 °C; log P (октанол-вода) = 3,49.
Білий або білий зі злегка сіруватим або жовтуватим відтінком кристалічний гігроскопічний порошок гірко-солоного смаку. Поогано розчинний в воді, добре розчинний - в спирті.
БЕНДАЗОЛ (BENDAZOLUM)
CAS №: 621-72-7 C14H12N2
USPDDN, MESH, RTECS: 2-бензілбензимідазол.
RTECS: 2-(фенілметил)-1H-бензимідазол.

спазмолітичний, вазодилатуючий засіб; чинить спазмолітичну дію безпосередньо на гладенькі м’язи кровоносних судин і внутрішніх органів; виявляє гіпотензивну дію за рахунок розширення периферичних судин; полегшує синаптичну передачу у спинному мозку; стимулює продукцію а/т, підсилює фагоцитарну активність лейкоцитів, макрофагів, поліпшує синтез інтерферону, але імуномодулюючий ефект бендазолу розвивається повільно.

як додатковий засіб при спазмах кровоносних судин (гіпертонічні кризи, загострення АГ) і гладких м’язів внутрішніх органів (спазми пілоруса шлунка, кишечнику); при АГ як додаткова терапія; захворювання нервової системи - залишкові явища поліомієліту, периферичний параліч лицьового нерва, поліневрити, с-м млявого паралічу.

дорослим і дітям старше 12 років призначають в/в, в/м чи п/ш; для купірування гіпертонічних кризів вводять в/в чи в/м 3-5 мл 1% р-ну (30-50 мг); при значному підвищенні АТ - в/м по 2-3 мл 1% р-ну (20-30 мг) 2-3 р/добу; курс лікування призначається індивідуально, у середньому - 8-14 днів; дорослим призначають внутрішньо (за 2 год до або через 2 год після їди) по 20-40 мг 2-3 р/добу, максимальні дози для дорослих становлять: разова - 40 мг, добова - 120 мг.

гіперчутливість до препарату; захворювання, що протікають зі зниженням м’язового тонусу, судомним с-мом, тяжкою СН; гіпотензія; хр. нефрит з набряками і порушенням азотовидільної функції нирок; виразка шлунку і ДПК, яка кровоточить; ЦД.

запаморочення, головний біль, відчуття серцебиття, біль у ділянці серця, погіршення показників ЕКГ у зв’язку зі зменшенням серцевого викиду, зниження АТ, сухий кашель, нежить, утруднене дихання, нудота, печіння у горлі, свербіж, гіперемія, висипання, кропив’янка, почуття жару, підвищене потовиділення, почервоніння обличчя, реакції гіперчутливості, локальна болючість.