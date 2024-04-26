БЕНДАЗОЛ (BENDAZOLUM)

дорослим і дітям старше 12 років призначають в/в, в/м чи п/ш; для купірування гіпертонічних кризів вводять в/в чи в/м 3-5 мл 1% р-ну (30-50 мг); при значному підвищенні АТ - в/м по 2-3 мл 1% р-ну (20-30 мг) 2-3 р/добу; курс лікування призначається індивідуально, у середньому - 8-14 днів; дорослим призначають внутрішньо (за 2 год до або через 2 год після їди) по 20-40 мг 2-3 р/добу, максимальні дози для дорослих становлять: разова - 40 мг, добова - 120 мг.