БЕНДАЗОЛ (BENDAZOLUM) Діюча речовина
Білий або білий зі злегка сіруватим або жовтуватим відтінком кристалічний гігроскопічний порошок гірко-солоного смаку. Поогано розчинний в воді, добре розчинний - в спирті.
RTECS: 2-(фенілметил)-1H-бензимідазол.
спазмолітичний, вазодилатуючий засіб; чинить спазмолітичну дію безпосередньо на гладенькі м’язи кровоносних судин і внутрішніх органів; виявляє гіпотензивну дію за рахунок розширення периферичних судин; полегшує синаптичну передачу у спинному мозку; стимулює продукцію а/т, підсилює фагоцитарну активність лейкоцитів, макрофагів, поліпшує синтез інтерферону, але імуномодулюючий ефект бендазолу розвивається повільно.
як додатковий засіб при спазмах кровоносних судин (гіпертонічні кризи, загострення АГ) і гладких м’язів внутрішніх органів (спазми пілоруса шлунка, кишечнику); при АГ як додаткова терапія; захворювання нервової системи - залишкові явища поліомієліту, периферичний параліч лицьового нерва, поліневрити, с-м млявого паралічу.
дорослим і дітям старше 12 років призначають в/в, в/м чи п/ш; для купірування гіпертонічних кризів вводять в/в чи в/м 3-5 мл 1% р-ну (30-50 мг); при значному підвищенні АТ - в/м по 2-3 мл 1% р-ну (20-30 мг) 2-3 р/добу; курс лікування призначається індивідуально, у середньому - 8-14 днів; дорослим призначають внутрішньо (за 2 год до або через 2 год після їди) по 20-40 мг 2-3 р/добу, максимальні дози для дорослих становлять: разова - 40 мг, добова - 120 мг.
гіперчутливість до препарату; захворювання, що протікають зі зниженням м’язового тонусу, судомним с-мом, тяжкою СН; гіпотензія; хр. нефрит з набряками і порушенням азотовидільної функції нирок; виразка шлунку і ДПК, яка кровоточить; ЦД.
запаморочення, головний біль, відчуття серцебиття, біль у ділянці серця, погіршення показників ЕКГ у зв’язку зі зменшенням серцевого викиду, зниження АТ, сухий кашель, нежить, утруднене дихання, нудота, печіння у горлі, свербіж, гіперемія, висипання, кропив’янка, почуття жару, підвищене потовиділення, почервоніння обличчя, реакції гіперчутливості, локальна болючість.