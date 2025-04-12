Хлорофіліпт розчин олійний (Chlorophyllipt oil solution)
Хлорофіліпт розчин олійний інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: 1 мл лікарського засобу містить хлорофіліпту екстракт густий (extractum chlorophyllipti spissum) (1:15,3) (екстрагент-етанол 96% об/об) — 20 мг;
допоміжна речовина: олія соняшникова.
Лікарська форма
Розчин олійний.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора масляниста рідина темно-зеленого кольору. У процесі зберігання допускається утворення осаду.
Фармакотерапевтична група
Антисептичні та дезінфікуючі засоби. Код АТХ D08А Х.
Фармакологічні властивості
Хлорофіліпт є сумішшю хлорофілів з листя евкаліпта. Препарат має антибактеріальну (бактеріостатичну і бактерицидну) активність щодо стафілококів, а також антисептичну та протизапальну активність.
Показання
Лікування захворювань, спричинених антибіотикостійкими стафілококами: ерозії шийки матки, опіки, трофічні виразки.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Посилює дію антисептичних препаратів.
Особливості застосування
Перед початком застосування необхідно порадитися з лікарем.
Після першого застосування слід зробити паузу на 6–8 годин. Курсове лікування препаратом можливе після підтвердження відсутності алергічної реакції на екстракт хлорофіліпту густий (імовірність набряку губ, слизової оболонки носа, зіва та інших алергічних реакцій). Якщо з’явилися будь-які з наведених симптомів, прийом препарату необхідно припинити та звернутися за консультацією до лікаря.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Ефективність та безпека застосування препарату у період вагітності або годування груддю не вивчалися, тому препарат не слід застосовувати цій категорії пацієнтів.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Перед застосуванням препарат необхідно збовтати.
Препарат застосовувати місцево, змазуючи уражені ділянки за допомогою тампона. Тривалість аплікацій та курс лікування визначає лікар індивідуально.
При лікуванні ерозій шийки матки попередньо висушити тампонами всі складки піхви і піхвової частини шийки матки; змазати Хлорофіліптом® канал шийки матки. Змочений у препараті тампон залишити на шийці матки на 15–20 хвилин. Маніпуляції проводити 1 раз на добу протягом 10 днів. У разі неповної епітелізації ерозії курс лікування необхідно повторити (після консультації з лікарем).
Діти
Досвід застосування препарату дітям відсутній.
Передозування
Можливе посилення побічних реакцій. Лікування симптоматичне.
Побічні реакції
Зі сторони імунної системи: при застосуванні препарату можливі алергічні реакції включаючи набряк слизових оболонок, гіперемія у місці нанесення, свербіж, висипання.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 25 мл або 30 мл у флаконі, по 1 флакону у пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПAT «Галичфарм».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 79024, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8.