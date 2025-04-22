Хлорофіліпт розчин олійний (Chlorophyllipt oil solution)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
135,00
Економія при броні: -16,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
135,15
Економія при броні: -4,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
131,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
131,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
124,24
Економія при броні: -12,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
131,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
138,49
Економія при броні: -8,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
135,00
Економія при броні: -16,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
122,84
Економія при броні: -10,97 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
131,90
Економія при броні: -13,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
120,85
Економія при броні: -8,94 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
123,83
Економія при броні: -11,92 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
135,00
Економія при броні: -16,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
119,66
Економія при броні: -21,21 грн