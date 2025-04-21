Хлорофіліпт розчин олійний (Chlorophyllipt oil solution)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
129,09
Економія при броні: -25,69 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
130,50
Економія при броні: -13,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
121,75
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
135,00
Економія при броні: -17,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
123,57
Економія при броні: -10,78 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
128,50
Економія при броні: -29,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
130,50
Економія при броні: -13,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
131,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
131,90
Економія при броні: -14,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
123,90
Економія при броні: -16,99 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
123,11
Економія при броні: -21,47 грн