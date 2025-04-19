Хлорофіліпт розчин олійний (Chlorophyllipt oil solution)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 220 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
125,65
Економія при броні: -26,24 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
135,00
Економія при броні: -22,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
130,50
Економія при броні: -18,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
126,23
Економія при броні: -27,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
121,94
Економія при броні: -11,18 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
131,80
Економія при броні: -19,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
135,10
Економія при броні: -23,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
135,10
Економія при броні: -23,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум