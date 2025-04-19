Хлорофіліпт розчин олійний (Chlorophyllipt oil solution)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 282 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
120,92
Економія при броні: -12,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
122,02
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
121,96
Економія при броні: -16,16 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
135,00
Економія при броні: -21,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
135,00
Економія при броні: -21,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
124,96
Економія при броні: -24,03 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
128,84
Економія при броні: -20,14 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
135,00
Економія при броні: -21,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
121,13
Економія при броні: -20,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
122,62
Економія при броні: -16,73 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
122,01
Економія при броні: -15,33 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
121,07
Економія при броні: -22,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
123,97
Економія при броні: -25,15 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
120,60
Економія при броні: -18,83 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
121,31
Економія при броні: -23,17 грн