Хлорофіліпт розчин олійний (Chlorophyllipt oil solution)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 175 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
135,00
Економія при броні: -22,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
120,97
Економія при броні: -22,69 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
114,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
121,01
Економія при броні: -12,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
120,16
Економія при броні: -21,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
131,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
120,53
Економія при броні: -12,43 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
131,90
Економія при броні: -19,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
119,86
Економія при броні: -11,76 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
123,83
Економія при броні: -20,81 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
135,10
Економія при броні: -22,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
124,76
Економія при броні: -16,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Хлорофіліпт® Артеріум розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
122,72
Економія при броні: -19,70 грн