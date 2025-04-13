крем особливо підходить для застосування у лікуванні розладів в ексудативній стадії. Препарат не призначений для застосування в офтальмології.

У разі розвитку подразнення шкіри або проявів підвищеної чутливості на тлі лікування кремом застосування препарату слід припинити і підібрати хворому адекватну терапію.

При місцевому застосуванні системна абсорбція діючих речовин може бути вищою при застосуванні препарату на великих ділянках шкіри, особливо при тривалому застосуванні або нанесенні на ушкоджені ділянки шкіри. При цьому можуть виникати побічні явища, що виникають після системного застосування діючих речовин.

При одночасному системному введенні аміноглікозидних антибіотиків слід враховувати імовірність сукупної токсичної дії (ототоксичність/нефротоксичність).

Зокрема, слід мати на увазі перехресні алергічні реакції з іншими аміноглікозидними антибіотиками.

Тривале місцеве застосування антибіотиків іноді може призводити до росту резистентної мікрофлори. У цьому разі, а також при розвитку суперінфекції терапію препаратом слід припинити і призначити відповідне лікування.

Кортикостероїди з високою активністю на великих ділянках шкіри слід застосовувати під ретельним періодичним моніторингом, оскільки вони можуть пригнічувати функцію гіпоталамо-гіпофізарно-наднирковозалозної (ГГНЗ) системи. У разі розвитку пригнічення лікарський препарат слід відмінити, частоту нанесення знизити або перевести пацієнта на кортикостероїдний препарат слабкої дії. Функція ГГНЗ, як правило, відновлюється при відміні препарату. В окремих випадках можуть розвиватися симптоми відміни, що потребують додавання системного кортикостероїда.

Слід уникати нанесення препарату на відкриті рани або ушкоджену шкіру.

Безперервне лікування більше 2–3 тиж не рекомендується.

Кортикостероїди дуже сильної, сильної і середньої дії слід застосовувати з обережністю при нанесенні на шкіру обличчя і статевих органів. У таких випадках курс лікування не повинен перевищувати 1 тиж.

Загалом у зоні навколо очей (глаукома) слід застосовувати тільки низькодозовані кортикостероїди.

Кортикостероїди можуть маскувати симптоми алергічної реакції на один із компонентів препарату.

Пацієнта слід проінструктувати: застосовувати препарат тільки для індивідуального лікування та не передавати іншим особам.

Застосування у період вагітності або годування грудьми

Вагітність . В експериментальних дослідженнях встановлено тератогенний ефект кортикостероїдів для місцевого застосування. Відсутні дані про його застосування у вагітних.

Аміноглікозиди проникають через плацентарний бар’єр і можуть завдати шкоди плоду при застосуванні у вагітних. Були повідомлення про випадки повної незворотної двобічної вродженої глухоти у дітей, матері яких отримували аміноглікозиди (включаючи гентаміцин) під час вагітності. Недостатньо даних щодо місцевого застосування гентаміцину у вагітних. Недостатньо даних щодо застосування клотримазолу у вагітних.

Дослідження на тваринах не продемонстрували ризику впливу препарату на плід.

Препарат Триакутан слід застосовувати у період вагітності тільки в разі абсолютної необхідності. Препарат Триакутан не слід застосовувати у високих дозах, на великих ділянках шкіри і протягом тривалого часу, а також під оклюзійними пов’язками.

Період годування грудьми . Невідомо, чи можуть гентаміцин, клотримазол і кортикостероїди при місцевому застосуванні проникати у грудне молоко. Однак системні кортикостероїди виявляються у грудному молоці, тому в ході лікування Триакутаном слід припинити годування груддю.

Не слід наносити препарат на молочні залози жінкам, які годують груддю.

Не слід застосовувати препарат у I триместр вагітності.

Призначення препарату можливе тільки на більш пізніх термінах вагітності, якщо очікувана користь для майбутньої матері перевищує потенційну загрозу для плода.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Вплив на здатність керування транспортними засобами або роботу з іншими автоматизованими системами не вивчали.