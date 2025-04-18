Київ (адресу не вказано)
Доступно в 932 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
255,00
Економія при броні: -15,10 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
258,60
Економія при броні: -17,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
254,80
Економія при броні: -14,90 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
254,80
Економія при броні: -13,90 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
268,70
Економія при броні: -40,76 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
267,92
Економія при броні: -33,98 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
275,08
Економія при броні: -41,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
267,04
Економія при броні: -44,21 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
269,16
Економія при броні: -43,21 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
266,45
Економія при броні: -39,25 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
273,00
Економія при броні: -41,48 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
264,98
Економія при броні: -39,30 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
267,08
Економія при броні: -40,63 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
255,10
Економія при броні: -15,20 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
258,60
Економія при броні: -17,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум