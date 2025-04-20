Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 212 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
252,00
Економія при броні: -34,00 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
242,07
Економія при броні: -24,07 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
254,84
Економія при броні: -44,84 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
254,84
Економія при броні: -36,84 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
240,00
Економія при броні: -30,00 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
244,00
Економія при броні: -26,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
268,68
Економія при броні: -37,31 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
270,81
Економія при броні: -39,24 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
267,27
Економія при броні: -40,98 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
267,27
Економія при броні: -35,96 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
255,10
Економія при броні: -24,10 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
252,50
Економія при броні: -20,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
240,00
Економія при броні: -30,00 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
244,00
Економія при броні: -30,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
244,00
Економія при броні: -26,00 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
240,00
Економія при броні: -22,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
258,00
Економія при броні: -27,00 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
258,40
Економія при броні: -26,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
265,02
Економія при броні: -12,51 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
265,02
Економія при броні: -12,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
254,80
Економія при броні: -23,80 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
251,60
Економія при броні: -19,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
267,13
Економія при броні: -44,92 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
267,13
Економія при броні: -41,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
268,63
Економія при броні: -35,05 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
268,63
Економія при броні: -35,05 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
267,65
Економія при броні: -42,60 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
267,65
Економія при броні: -41,74 грн